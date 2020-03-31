برلماني: المصريون أثبتوا وعيهم العالي في مواجهة شائعات كورونا

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بوعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحدي الذي يواجه وطنه.





وأكد في بيان اليوم الثلاثاء، أن المصريين دائما يكونون على قدر الحدث والمسئولية؛ ويظهرون معدنهم النفيس وقت الشدة، وتوجه بالشكر لجموع المصريين على التزامهم بقرارات الحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة الالتزام بحظر التجوال والبقاء في منازلهم.





ولفت إلى أن هذه الخطوات تعزز سبل المواجهة وتجنب البلاد مخاطر هذا الوباء الذي تعاني البشرية من ويلاته.

وأوضح "مشهور" أنه لم تعد المعارك والحروب في الوقت الحالي بالسلاح إنما تحولت إلى معارك نفسية تستهدف هز ثقة المواطن في كل شئ حوله، وتحتاج مواجهتها إلى درجة عالية من الثقة والوعي الذي أصبح هو السبيل لتخطي أي أزمة.





وأورد أنه ينتظر المتربصون بمصر وشعبها أن تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حتى تصبح مصر حديث العالم مثل الدول التي انتشر بها الفيروس، فينشرون الشائعات والأخبار المفبركة، ويحاولون استغلال القلق المتزايد بسبب انتشار الفيروس، ونشر حالة من الذعر.





وأردف أن المصريين أثبتوا أنهم يمتلكون وعي حقيقيا، يستطيعون به أن يفرقوا بين الحقيقة والشائعات.



وتابع عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تعتبر بيئة خصبة لنشر الشائعات، خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا، نظرًا لسرعة تداول المعلومات المغلوطة وانتشارها على نطاق واسع، من دون أي محاولة للتدقيق أو التحري في صحتها.



