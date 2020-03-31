برلماني: المصريون أثبتوا وعيهم العالي في مواجهة شائعات كورونا
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:39 ص
دينا إبراهيم
أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بوعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحدي الذي يواجه وطنه.
وأكد في بيان اليوم الثلاثاء، أن المصريين دائما يكونون على قدر الحدث والمسئولية؛ ويظهرون معدنهم النفيس وقت الشدة، وتوجه بالشكر لجموع المصريين على التزامهم بقرارات الحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة الالتزام بحظر التجوال والبقاء في منازلهم.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تعزز سبل المواجهة وتجنب البلاد مخاطر هذا الوباء الذي تعاني البشرية من ويلاته.
وأوضح "مشهور" أنه لم تعد المعارك والحروب في الوقت الحالي بالسلاح إنما تحولت إلى معارك نفسية تستهدف هز ثقة المواطن في كل شئ حوله، وتحتاج مواجهتها إلى درجة عالية من الثقة والوعي الذي أصبح هو السبيل لتخطي أي أزمة.
وأورد أنه ينتظر المتربصون بمصر وشعبها أن تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حتى تصبح مصر حديث العالم مثل الدول التي انتشر بها الفيروس، فينشرون الشائعات والأخبار المفبركة، ويحاولون استغلال القلق المتزايد بسبب انتشار الفيروس، ونشر حالة من الذعر.
وأردف أن المصريين أثبتوا أنهم يمتلكون وعي حقيقيا، يستطيعون به أن يفرقوا بين الحقيقة والشائعات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تعتبر بيئة خصبة لنشر الشائعات، خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا، نظرًا لسرعة تداول المعلومات المغلوطة وانتشارها على نطاق واسع، من دون أي محاولة للتدقيق أو التحري في صحتها.
واستكمل أن بث تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر قنوات ومواقع تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يساعد في نشرها على نطاق كبير، بهدف إحداث نوع من الهلع لدى المواطنين وتشكيكهم في قدرة الدولة على مواجهة الأزمة التي تعصف بدول العالم أجمع.
تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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