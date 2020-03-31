السودان يسجل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:40 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكد مصدر بوزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية، تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

وكانت السلطات الصحية في السودان، قد سجلت في وقت سابق، 6 حالات إصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

 

وقد أفاد خبراء متخصصون، بأن وباء كورونا ينتشر بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

 أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

 

 

 

 

 

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