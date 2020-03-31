تحرك برلماني لحماية موظفي وعمال القطاع الخاص في ظل أزمة كورونا

تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، حول موقف الموظفين والعمال بشركات القطاع الخاص، والتزاماتها لحماية العاملين بها في ظل توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية نتيجة تطبيق الدولة حظر التجوال، ما يزيد من احتمالية عدم وفاء شركات القطاع الخاص بالتزاماتها التعاقدية في الأيام المقبلة.





وأشار زين الدين في طلبه اليوم الثلاثاء، إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية حتى الآن، لم تتطرق إلى إلزام شركات القطاع الخاص بالتوقف عن العمل أو منح العمال إجازة إجبارية، الأمر الذي يعقد من الوضع القانونى للعاملين فى القطاع الخاص.





وأضاف أن القانون يمنح صاحب العمل الحق في تخفيض رواتب العاملين بما يصل إلى النصف (بشكل مؤقت)، في حالة عدم قدرة العاملين على القيام بواجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية بسبب أحداث قهرية (والتي يعد وباء فيروس كورونا أحدها).





وتابع أن ذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد العمل الموقع مع الموظف أو سياسات الشركة، ومع ذلك فإنه لا يجوز لأصحاب العمل تنفيذ شروط عقد العمل في حالات القوة القاهرة – شريطة أن تكون على أساس مؤقت ولا تقلل من حقوق الموظفين.

وأوضح أن الدولة قدمت للقطاع الخاص بشكل عام سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى ورجال الأعمال، مجموعة من الحوافز والمساعدات الضخمة جدًا مثل تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل القروض لمدة 6 أشهر، ومنها المرتبطة بأسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير مليار جنيه للمصدرين وغيرها من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات.





وأشار إلى أن الدولة قدمت هذا الدعم والحوافز أيضًا كي يحافظ القطاع الخاص على العمالة المتوفرة لديهم، وليس لتسريحها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.



وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه لا بد من إجراء بعض التعديلات الجوهرية على قانون العمل في الوقت الراهن، لأنه هناك بعض الأزمات التي يعاني منها الموظفين في القطاع الخاص.



