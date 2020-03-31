خاص.. الأهلي يرد على إمكانية تخفيض عقود لاعبيه بسبب كورونا

رد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على إمكانية تخفيض رواتب الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تماشيًَا مع الحالة التي تعيشها رياضة كرة القدم في العالم بسبب تعليق النشاط كإجراء احتزاري بسبب فيروس كورونا.





وقال مرجان في تصريحات خاصة" :"لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بهذا الموضوع ونحن في مرحلة بحث الموضوع.. لا زلنا ننتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، معظم أندية العالم قامت بتخيض رواتب لاعبيها والأجهزة الفنية بسبب حالة التشاؤم التي يعيشون فيها".





وتابع :"نحن في مصر والحمد لله الأمور تسير بشكل جيد عن الدول الأخرى، ونوجه الشكر لكل القائمين على مواجهة فيروس كورونا مجلس الوزراء ووزارة الصحة".



