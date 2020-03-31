إصابة نائب البابا فرانسيس بفيروس كورونا
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:46 ص
الفجر
كشفت أبرشية روما، أنّ الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، النائب البابوي العام على الأبرشية، خضع لفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة إلى أن حالته الصحية العامة جيّدة.
وأكدت الأبرشية في بيان إاليوم الثلاثاء، أنه بعد ظهور بعض العوارض على الكاردينال دي دوناتيس 66 عامًا، أُجري له فحص كوفيد-19، وأتت نتيجة الفحص إيجابية.
وأسقف روما رسميًا هو البابا فرنسيس، لكنّ الحبر الأعظم يُنيب عنه أسقفًا لإدارة شؤون الأبرشية على غرار ما يفعل في العادة البطاركة في الأبرشيات التي يقع فيها مقرّ كرسيّهم البطريركي.
وأوضح البيان، أن الكاردينال دي دوناتيس أُدخل مستشفى جيميللي في روما، ولديه حمّى، لكنّ حالته الصحيّة العامّة جيّدة وقد بدأ علاجًا مضادًا للفيروسات، مشيرًا أنّ المخالطين له وضعوا في الحجر.
كان الفاتيكان، قد أعلن السبت الماضي، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف موظفي حاضرة الكرسي الرسولي وسكانّها، مؤكدًا أنّ الحبر الأعظم لم يخالط أيًّا من المصابين.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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