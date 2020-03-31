إصابة نائب البابا فرانسيس بفيروس كورونا

كشفت أبرشية روما، أنّ الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، النائب البابوي العام على الأبرشية، خضع لفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة إلى أن حالته الصحية العامة جيّدة.





وأكدت الأبرشية في بيان إاليوم الثلاثاء، أنه بعد ظهور بعض العوارض على الكاردينال دي دوناتيس 66 عامًا، أُجري له فحص كوفيد-19، وأتت نتيجة الفحص إيجابية.





وأسقف روما رسميًا هو البابا فرنسيس، لكنّ الحبر الأعظم يُنيب عنه أسقفًا لإدارة شؤون الأبرشية على غرار ما يفعل في العادة البطاركة في الأبرشيات التي يقع فيها مقرّ كرسيّهم البطريركي.

وأوضح البيان، أن الكاردينال دي دوناتيس أُدخل مستشفى جيميللي في روما، ولديه حمّى، لكنّ حالته الصحيّة العامّة جيّدة وقد بدأ علاجًا مضادًا للفيروسات، مشيرًا أنّ المخالطين له وضعوا في الحجر.





كان الفاتيكان، قد أعلن السبت الماضي، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف موظفي حاضرة الكرسي الرسولي وسكانّها، مؤكدًا أنّ الحبر الأعظم لم يخالط أيًّا من المصابين.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.