المركز القومي للبحوث الاجتماعية يعلق ندواته للوقاية من كورونا (صور)

أعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بوضع خطة تضمن سلامه العاملين، وكذلك عدم تعطيل منظومة العمل بالمركز، لاسيما أن المركز يقوم بإعداد الأبحاث والدراسات العلمية التي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط والقرارات التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات والقضايا المجتمعية.





من جانبها، صرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه تم تعليق كافة الأنشطة الخاصة بالندوات والاجتماعات منعًا لأي تجمعات بالمركز، وأيضا الأنشطة الخاصة بإجراء البحوث الميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول القضايا المجتمعية، كما تم تخفيض عدد العاملين بالمركز بما لا يخل بآليات العمل، وكذلك منح العاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

وأضافت عبد الرحيم، أنه تم تعقيم وتطهير مبنى المركز من خلال الجهات المعنية المتخصصة من أجل وقاية العاملين والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا، كما تم تعليق لافتات داخل المركز متضمنة الإرشادات التوعوية والاحترازية وآليات الوقاية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ لافته إلى أنه كان من المقرر عقد دورة عن إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، بحضور العديد من الشخصيات والمتخصصين في هذا الشأن، إلا أنه تم إرجاء عقد هذه الندوة منعًا لأي تجمعات خلال هذه الفترة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.