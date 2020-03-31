المركز القومي للبحوث الاجتماعية يعلق ندواته للوقاية من كورونا (صور)
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:47 ص
آيات عامر
أعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بوضع خطة تضمن سلامه العاملين، وكذلك عدم تعطيل منظومة العمل بالمركز، لاسيما أن المركز يقوم بإعداد الأبحاث والدراسات العلمية التي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط والقرارات التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات والقضايا المجتمعية.
من جانبها، صرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه تم تعليق كافة الأنشطة الخاصة بالندوات والاجتماعات منعًا لأي تجمعات بالمركز، وأيضا الأنشطة الخاصة بإجراء البحوث الميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول القضايا المجتمعية، كما تم تخفيض عدد العاملين بالمركز بما لا يخل بآليات العمل، وكذلك منح العاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.
وأضافت عبد الرحيم، أنه تم تعقيم وتطهير مبنى المركز من خلال الجهات المعنية المتخصصة من أجل وقاية العاملين والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا، كما تم تعليق لافتات داخل المركز متضمنة الإرشادات التوعوية والاحترازية وآليات الوقاية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ لافته إلى أنه كان من المقرر عقد دورة عن إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، بحضور العديد من الشخصيات والمتخصصين في هذا الشأن، إلا أنه تم إرجاء عقد هذه الندوة منعًا لأي تجمعات خلال هذه الفترة.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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