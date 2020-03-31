ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:40 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت، جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 10 قطاعات ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.1% رابحاً 52.350 نقطة ليصل إلى مستوى 4811.92 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحاً 77.980 نقطة ليصل إلى مستوى 5194.40 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.03% رابحاً 1.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4059.22 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.08%، رابحاً 3 نقطة ليصل إلى مستوى 3984.90 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على  عدد 43 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتى عبر 3677 صفقة.
 
وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.39%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 8.52%، تليه شركة منازل القابضة بنسبة 8.27%، ثم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.99%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الخصوصية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 4.94%، ثم شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 4.73%.

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