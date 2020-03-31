جهاز مدينة بدر يزيل مخالفة بإحدى الوحدات السكنية لتغيير النشاط

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم إزالة مخالفة بإحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم 15 المجاورة الثالثة بالحى الثالث بالمدينة، وذلك عقب قيام مالك الوحدة بهدم السور الخارجى لها وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين بالمخالفة، مستغلاً الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المهندس عمار مندور، أنه أثناء المرور الدورى لحملات إزالة المخالفات والتعديات تم رصد تلك المخالفة، وعلى الفور تم إزالتها بمعرفة إدارتى  الأمن  والأحياء بالجهاز، وذلك لمخالفة النشاط المخصص له الوحدة، مضيفاً أنه جارٍ استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.


وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون.

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