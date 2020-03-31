أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-3-2020.. كيلو البلدى يصل لـ40 جنيها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر


استقرت أسعار الدواجن اليوم  الثلاثاء 31-3-2020،  وذلك بعد ارتفاعها أمس حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء  من المزرعة الي 27 جنيه ، بينما سجل كيلو الفراخ البلدي نحو 40 جنيه ، ووصل سعر كرتونة البيض الي 30.5 جنيه.


 وتسببت أزمة مرض كورونا التي تمر بها البلاد الي تسارع المواطنين علي شراء السلع الغذائية وتخزينها تحسباً لأي عوارض جديدة ،  بالإضافة الي إقتراب حلول شهر رمضان والذي غالباً ماترتفع معه أسعار الدواجن بسبب زيادة الطلب عليها .

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 27 جنيه 
سعر كيلو الأمهات  21 جنيه 
سعر كيلو لحم ساسو 40 جنيه
سعر كيلو الفراخ البلدي 35 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 31-3-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 30.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر32 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 41.75 جنيه

أسعار الفراخ الكتاكيت 

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه
سعر الكتكوت أحمر (ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه
 سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه


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