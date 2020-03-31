BMW تستعد لتكنولوجيا خلايا الوقود لسيارات الدفع الرباعي

كشفت شركة BMW عن تفاصيل نظام الدفع لمركبة تعمل بخلايا الوقود القائمة على X5 والتي يمكن أن تدخل في إنتاج سلسلة صغيرة في عام 2022.





قالت شركة صناعة السيارات إنها ستواصل التعاون مع الشريك الاستراتيجي تويوتا لنشر التكنولوجيا للعملاء في النصف الثاني من هذا العقد، اعتمادًا على ظروف السوق.





قال كلاوس فروليتش​​، رئيس قسم البحث والتطوير في BMW المنتهية ولايته ، في بيان يوم الإثنين ، "يمكن أن يصبح دفع خلية وقود الهيدروجين على المدى الطويل ركيزة رابعة في مجموعة نقل الحركة ، وخاصة بالنسبة للطرف العلوي من عائلة X". / مدى كروس.





وأوضحت BMW إن مجموعة خلايا الوقود في BMW i Hydrogen NEXT ، التي تستند إلى X5 ، تحول 6 كجم من غاز الهيدروجين المضغوط المخزن الذي يتم تغذيته من خزانيتين بسعة 700 بار إلى خرج 168 حصان وبخار الماء كمنتج للنفايات.





تحتوي السيارة أيضًا على بطارية إضافية موجودة فوق المحرك الكهربائي. وهذا يساعد على توفير أداء إضافي ، على سبيل المثال عند تسريع أو تجاوز سيارات أخرى.





يقوم محول كهربائي أسفل مجموعة خلايا الوقود بتعديل جهده باستمرار إلى نظام الدفع والبطارية. وتتغذى الأخيرة على طاقة المكابح المستعادة وخلايا الوقود. يبلغ خرج النظام التراكمي 368 حصانا.





منذ عام 2015 ، يختبر جناح BMW البحثي أسطولًا صغيرًا من مركبات خلايا وقود الهيدروجين النموذجية من الفئة 5 GT مدعومة بنظام دفع مطور بشكل مشترك مع مجموعة خلايا وقود تويوتا.





عندما عرضت سيارة BMW i Hydrogen NEXT لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر ، قال الرئيس التنفيذي أوليفر زيبس إن الشركة ستكون مستعدة لإطلاق هذا النوع من السيارات عندما يطلبها السوق.





في وقت سابق من هذا الشهر، أكد فروليتش ​​أن هذه السيارات لا تزال بعيدة جدًا عن التسويق، في الوقت الحالي، البنية التحتية ليست كافية، ويبقى السعر على الأقل ضعف ما يعادل بطارية كهربائية معادلة وإمدادات الهيدروجين غير مستدامة حاليًا.





وأكمل فروليتش: "إن تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين وصلت إلى نقطة التقارب الكهربائي قبل عشر سنوات".





تم وصف المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEVs) كحل محتمل لإزالة الكربون من أساطيل المركبات لأنها تنبعث منها بخار الماء فقط ، ويمكنها السفر لمسافات أطول من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) ويمكن - مثل BMW i Hydrogen NEXT - التزود بالوقود في ثلاث إلى أربع دقائق.





ومع ذلك ، لا يوجد حاليًا سوى عدد قليل من طرازات FCEV في السوق بما في ذلك Toyota Mirai و Honda Clarity و Hyundai Nexo.



