مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.14% مع بداية التعاملات

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:49 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

سوق البحرين المالى

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.14% خاسراً 1.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1353.49 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي بمستهل التعاملات بحجم 185 ألف سهم بقيمة 66.4 ألف دينار.
 
وقاد التراجع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.45% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.74%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.85% مدفوعا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.25%.

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