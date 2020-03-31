مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.14% مع بداية التعاملات





سوق البحرين المالى





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.14% خاسراً 1.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1353.49 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي بمستهل التعاملات بحجم 185 ألف سهم بقيمة 66.4 ألف دينار.

وقاد التراجع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.45% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.74%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.85% مدفوعا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.25%.