مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 1.16%

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:55 ص
مؤشر سوق الاسهم السعودية
مؤشر سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

 سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية ،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيحيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.16% رابحا 73.85 نقطة ليصل إلى مستوى 6447.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.67% رابحا 257.39 نقطة ليصل إلى مستوى 5774.22 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية نحو، 59.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفع 181 سهما، فيما تراجعت 6 أسهم. 
 
 
وارتفع 20 قطاعا بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.72%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.32%، ثم قطاعى النقل والمرافق العامة بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.05%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.84%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.78%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.76%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.84%.
 
 
وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بسوق الأسهم السعودية ، بنسبة نمو 9.99%، ثم سهم فيبكو بنسبة 9.52%، ثم سهم سايكو بنسبة 7.55%، فيما جاء سهم "جبل عمر" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.75%، ثم سهم "العربى" بنسبة 1.11%، ثم سهم "سكويرب وابل ريت" بنسبة 0.28%

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