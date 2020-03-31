عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:58 ص
إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
الفجر الفني
أثبتت نتائج تحليل البي سي أر، عدم إصابة الفنانة إيناس عز الدين، بفيروس كورونا، وأوضحت مصادر خاصة بمستشفى حميات إمبابة أنها ستغادر المستشفى بعد قليل.

جدير بالذكر أن إيناس عز الدين، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين موضحة أنها كانت على متن الطائرة القادمة من المغرب والتي تواجد بها شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إيناس عز الدين أنها عزلت نفسها لمدة 14 يوما، بعد شعورها بأعراض المرض.

وعلى الفور استجابت وزارة الصحة المصرية لنداء إيناس عز الدين، وتم ارسال سيارة إسعاف لها ونقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، لتلقي العلاج اللازم.

أخبار تهمك

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اكتشاف إصابات بكورونا.. حجر منزلي على سكان عمارتين في بورسعيد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ يومين

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

منذ 34 دقيقة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

منذ أقل من ساعتين

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الاتصالات يفجر مفاجأة حول سبب بطء الإنترنت في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الأندية المصرية والمغربية ترفض استكمال أبطال إفريقيا.. لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:17 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا بشأن حشرات "حميات إمبابة"

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

09:55 ص

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية