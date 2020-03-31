عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

أثبتت نتائج تحليل البي سي أر، عدم إصابة الفنانة إيناس عز الدين، بفيروس كورونا، وأوضحت مصادر خاصة بمستشفى حميات إمبابة أنها ستغادر المستشفى بعد قليل.





وعلى الفور استجابت وزارة الصحة المصرية لنداء إيناس عز الدين، وتم ارسال سيارة إسعاف لها ونقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، لتلقي العلاج اللازم.

جدير بالذكر أن إيناس عز الدين، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين موضحة أنها كانت على متن الطائرة القادمة من المغرب والتي تواجد بها شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إيناس عز الدين أنها عزلت نفسها لمدة 14 يوما، بعد شعورها بأعراض المرض.