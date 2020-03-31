محافظ القاهرة يتابع إجراءات تسليم الـ"تابلت" لطلاب أولى ثانوي
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:37 ص
إسماعيل منطاوي
تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إجراءات تسليم شرائح الـ"تابلت" لطلبة الصف الأول الثانوي، والتي بدأت أمس الاثنين، مشددا على أن يتم تجنب الزحام في أثناء التسليم.
وأوضح محافظ القاهرة، أن غرفة عمليات المحافظة تتابع أولا بأول، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور في أثناء عملية التسليم مع توفير المطهرات وتعقيم المدرسة التي يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده.
وشدد محمد عطية، مدير تعليم القاهرة، على الحفاظ على المسافات بين المتواجدين وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة.
وقال: إنه تم تشكيل لجنة فرعية بكل إدارة تعليمية ومعها مندوبي شركات الاتصالات في 32 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة، منعا لتزاحم أولياء الأمور أمام السنترالات.
وأشار إلى أنه تم اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول يمتد لخمسة أيام اعتبارا من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
محافظ القاهرة يتفقد إجراءات الحظر
وفي سياق آخر، قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لأحياء العاصمة، مساء اليوم، لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بتطبيق قرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الجولة بمنطقة وسط المدينة ثم شبرا والساحل وشارع الترعة البولاقية ودوران شبرا وشارع شبرا، ثم مناطق حدائق القبة وميدان عبد القادر الجيلاني وشارع المطرية بالزيتون وصولاً إلى ميدان المطرية.
المحافظ يثني على جهود الأمن
وأثنى محافظ القاهرة، خلال الجولة على الجهد الذي تبذله مديرية أمن القاهرة في تنفيذ قرار الحظر، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ القرار من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.
كما أشاد المحافظ بإلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار الفيروس.
ورافق المحافظ فى جولته نائبيه للمنطقتين الشمالية والشرقية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح محافظ القاهرة، أن غرفة عمليات المحافظة تتابع أولا بأول، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور في أثناء عملية التسليم مع توفير المطهرات وتعقيم المدرسة التي يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده.
وشدد محمد عطية، مدير تعليم القاهرة، على الحفاظ على المسافات بين المتواجدين وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة.
وقال: إنه تم تشكيل لجنة فرعية بكل إدارة تعليمية ومعها مندوبي شركات الاتصالات في 32 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة، منعا لتزاحم أولياء الأمور أمام السنترالات.
وأشار إلى أنه تم اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول يمتد لخمسة أيام اعتبارا من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
محافظ القاهرة يتفقد إجراءات الحظر
وفي سياق آخر، قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لأحياء العاصمة، مساء اليوم، لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بتطبيق قرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الجولة بمنطقة وسط المدينة ثم شبرا والساحل وشارع الترعة البولاقية ودوران شبرا وشارع شبرا، ثم مناطق حدائق القبة وميدان عبد القادر الجيلاني وشارع المطرية بالزيتون وصولاً إلى ميدان المطرية.
المحافظ يثني على جهود الأمن
وأثنى محافظ القاهرة، خلال الجولة على الجهد الذي تبذله مديرية أمن القاهرة في تنفيذ قرار الحظر، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ القرار من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.
كما أشاد المحافظ بإلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار الفيروس.
ورافق المحافظ فى جولته نائبيه للمنطقتين الشمالية والشرقية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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