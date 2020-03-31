بعد وفاة طفل.. تعرف على ضحايا كورونا من الأبرياء حول العالم

أصبح تفشي فيروس كورونا القاتل بالجائحة التي تطل معظم البشر حتى وصلت إلى الأطفال الأبرياء، لتحصد ضحايا جمة، إذ أبلغت مدينة نيويورك عن أول حالة وفاة لطفل بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى مئات المصابين بالوباء اللعين.



وفاة طفل في نيويورك

أبلغت مدينة نيويورك عن أول حالة وفاة لطفل بسبب فيروس كورونا.





وأشارت إدارة الصحة العامة في الولاية، أن عمر الطفل الذي توفى أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.

شفاء طفل في مصر في مصر، كشفت السيدة مها والدة الطفل آدم، أن زوجها كان يعمل على متن الباخرة السياحية بالأقصر، التي كان على متنها مصابين بالفيروس، وبعد ظهور الأعراض عليه تشكك في الإصابة بكورونا، لافتة أن التحاليل أثبتت إصابة زوجها، وبعدها تم عزل الأسرة في المنزل، وأخذ عينات من كل أفراد الأسرة.





وأوضحت، أن التحاليل أثبتت إيجابية زوجها وابنها، فيما كانت العينات الخاصة بها وابنتها سلبية، متابعة: "بعد نتيجة التحاليل تم نقلنا لنفس مستشفى العزل وبعد وصولنا، أخذوا اَدم مع والده في نفس الغرفة بينما كنت أنا وابنتي في غرفة أخرى لفترة عزل ذاتي 14 يوما"، مضيفة : "آدم خرج من مستشفى العزل بعد 18 يومًا بعدما أصبح خاليًا من الفيروس".

طفل حديث الولادة في بريطانيا وكشف تقرير لصحيفة the sun البريطانية عن إصابة طفل حديث الولادة بعد إجراء اختبار الكشف عن المرض له بعد ولادته بدقائق.



وكانت الأم الحامل عانت من مرض الالتهاب الرئوي الحاد أثناء حملها قبل موعد ولادتها، وتم نقلها إلى مستشفى في لندن باشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي، وتم عمل الاختبارات اللازمة للكشف عن مدى إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، لكن لم تظهر النتيجة التي تؤكد ايجابية حالتها وإصابتها بالفيروس إلا بعد ولادتها ووضعها لطفلها.

إصابة رضيعة في الصين بالفيروس بينما ترجع أول إصابة تسجل لطفلة في الصين إلى فبراير الماضي، حيث أعلنت وسائل إعلام حكومية، أنه تم تشخيص إصابة طفلة حديثة الولادة بفيروس كورونا الجديد، بعد 30 ساعة فقط من ولادتها.



وكانت والدة الطفلة قد شخصت إصابتها بالفيروس قبل أن تضع مولودتها، وليس من الواضح بعد كيف انتقل المرض إليها، سواء عن طريق الرحم أو بعد الولادة.





وتماثلت الطفلة المصابة بفيروس كورونا للشفاء في مقاطعة هاينان الصينية، وتستعد للخروج من المستشفى.



إصابة رضيع بالفيروس في الصين أصيب رضيع يبلغ من العمر 67 يوما، بفيروس كورونا الجديد، في مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.

