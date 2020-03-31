أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31-3-2020

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء الموافق 31-3-2020، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: سجل سعر الطماطم 5.5 جنيهًا للكيلو، وسعر البطاطس 3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 10 جنيهًا للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 3 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 7 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 8 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 16 جنيهًا للكيلو، وسعر الفراولة 15 جنيهًا للكيلو.

هذا وتتباين أسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن حركة البيع والشراء بسوق العبور شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضي حيث عادت الي حركتها الطبيعية بعد الاقبال الكثيف خلال الأسبوع الماضي بعدما حاول بعد المستهلكين تخزين كميات وهو أمر غير مبرر حيث أن الإنتاج المصري يكفي احتياجات السوق ولا داع للقلق خاصة وأن جميع السلع متوفرة بصورة طبيعية.

وأضاف النجيب في تصريحات صحفية، أن بعض أنواع الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضي ومنها الطماطم والبطاطس والبسلة والملوخية، وبالنسبة للفاكهة شهدت تراجعا في أسعار الفراولة والبرتقال، وفيما يخص الليمون فبالرغم من الاقبال الكبير عليه خلال الأسبوع الماضي الا أن الكميات المتاحة تلبي الاحتياجات والاسعار مناسبة.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، علي ضرورة عدم سعي المستهلكين علي التكالب علي السلع، مؤكدًا أن إنتاج الخضروات والفاكهة يلبي جميع الاحتياجات حتي نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة لديها 400 منفذ لبيع السلع تغطي كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزير وجه بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من السلع لدي كافة المنافذ يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار "القرش"، إلى أن الوزارة حريصة علي ضخ مزيد من المنتجات، والتوسع في حجم الإنتاج الذي تقدمه، منوها بأنهم يستهدفون أن يكون المعروض أكثر من الطلب حتي لا تتأثر الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه قد نلاحظ حدوث انخفاض في الأسعار رغم الطلب الذي حدث علي السلع الفترة الماضية، مؤكدا أن المواطنين عليهم أن يطمئنوا علي توفر السلع، ولا داعي للتخزين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرفة الخضراوات والفاكهة سعر الطماطم سعر البطاطس بوابة الفجر الفجر الخضراوات والفاكهة أسعار

أخبار تهمك

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 6 ساعات

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 9 ساعات

سبب ظهور رائحة "الفل والياسمين".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

من الطماطم للفراولة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر

6 جنيه للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الطماطم والبرتقال بـ6 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 23 مارس في مصر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

10:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية