تدهور حالة حارس برشلونة السابق بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:39 ص
روشتو
روشتو
وكالات
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن حالة حارس مرمى برشلونة السابق، التركي روشتو رتشبر، المُصاب بفيروس كورونا، ساءت في الساعات الأخيرة.

كانت زوجته إيسيل أول من أعلنت في شبكات التواصل الاجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا، ويزعم أنه عاد من رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وغادر إلى العمل لدى وصوله إلى تركيا دون إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، الأمر الذي أثار غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل.

وأضافت صحيفة ماركا نقلاً عن وسائل الإعلام التركية، أن روشتو يمر بوقت سيء وحالته حرجة للغاية.

يذكر أن روشتو حمل قميص برشلونة في موسم واحد فقط، تحديداً 2003-2004، قبل أن يعود إلى فنربخشة التركي.

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