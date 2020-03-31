خالفوا قرارات الحظر.. إغلاق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
ريهام على
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق، لمخالفتها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المتعلق بغلق المنشآت التجارية أمام الجمهور، من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الفيوم مساء أمس،  التي استمرت لخمس ساعات، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، لمتابعة مدى التزام الأفراد والمنشآت بقرارات الحظر. 

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة، إن الجولة شملت مركز ومدينة الفيوم وعددًا من قرى مراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، موضحًا، أن المحافظ قام بتفقد عددًا من ميادين وشوارع مدينة الفيوم والطريق الدائري وقرية بنى صالح، ووجه بفض سوق عشوائي بالقرية، وغلق معرض لبيع مركبات التوكتوك بالقرية ومغسلة سيارات بالطريق الدائري لمخالفة القرارات والعمل خلال فترات الحظر، وكذا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن التصدي لفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف، أن المحافظ وجه بغلق مغسلة سيارات وفض أحد شوادر بيع الخضر والفاكهة بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، فضلًا عن غلق محل لبيع وإصلاح إطارات السيارات ومكتبة ومغسلة بقرية سنهور القبلية بالمركز نفسه، وفي قرية السعيدية وجه المحافظ بمراجعة تراخيص مطعم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال تلك الوقائع.

كما وجه محافظ الفيوم بتكثيف حملات النظافة بقرى فيديمين وسنهور والسيليين وغيرها من القرى بشتى أنحاء المحافظة، وفي السياق نفسه تم غلق استوديو للتصوير بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي لمخالفته القرارات والعمل خلال فترة الحظر، فضلًا عن غلق وإزالة ٣ مقاهي مخالفة علي الطريق السياحي بنطاق قرية الخالدية بالمركز نفسه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الجولة شملت أيضًا عددًا من قرى مركز يوسف الصديق ضمت قرى تونس وكحك والشواشنة، للتأكد من التزام المواطنين بتفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا.
وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، و‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.
خالفوا قرارات الحظر.. إغلاق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم
خالفوا قرارات الحظر.. إغلاق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم
خالفوا قرارات الحظر.. إغلاق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم
خالفوا قرارات الحظر.. إغلاق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم
خالفوا قرارات الحظر.. إغلاق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم
خالفوا قرارات الحظر.. إغلاق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم

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