الإسماعيلي والمصري يطلبان إلغاء الدوري

طالب ناديا الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بإلغاء بطولة الدوري المصري بعد توقفه بسبب وباء فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد المصري للعبة الأسبوع الماضي تمديد فترة وقف نشاط اللعبة لمدة 15 يوماً إضافية، بعد الموعد السابق الذي انتهى أمس الإثنين، بسبب انتشار الفيروس.

وجاء التمديد بعد قرار الحكومة المصرية بفرض حظر تجول جزئي في البلاد، بدءاً من الأربعاء الماضي ولمدة أسبوعين.

وطالبت أندية الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بإلغاء المسابقة بداعي الحفاظ على سلامة عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وجماهير.

وقال مدير الكرة بالإسماعيلي، صبري المنياوي: "إلغاء الدوري بات ضرورة حتى تعيد الأندية ترتيب أوراقها".

وأضاف: "ليس من المعقول أن نستأنف النشاط في الوقت الذي تفشى فيه الفيروس وتحول إلى وباء عالمي، علينا إعلان الغاء الدوري والنشاط احتراماً لمشاعر الجميع".

ويحتل الإسماعيلي المركز 9 برصيد 22 نقطة من 18 مباراة، وهو مركز لا يليق ببطل سابق.