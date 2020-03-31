عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

أعلن الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الوصول إلى كشف آثري جديد في أثناء تعقيم وتطهير منطقة أبو الهول، ولكن لن يتم نشر تفاصيله عنه الآن.

وعلق "الوزيري" على إضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة أمس، في رسالة إلى مصر والعالم بالبقاء في المنزل لمواجهة فيروس كورونا، بقوله: "كان يوم جميل من أوله".





وأشار "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير السياحة والآثار، تفقد أعمال تعقيم وتطهير منطقة أبو الهول، مؤكدا أنهم يقومون بتعقيم كافة المناطق الآثرية، وتم غلق المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، حتى 15 أبريل.





وأضاف أنه تم دعوة عدد من القنوات المحلية والعالمية لنقل إضاءة هرم خوفو.



