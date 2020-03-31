برلماني يشيد بدور الداخلية في حربها ضد مافيا احتكار السلع

أشاد أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية للتصدي لجرائم احتكار السلع الغذائية ورفع الأسعار على المواطنين، بناء على التوجيهات الحاسمة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية في هذا الصدد.





وقال أباظة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتق العيون الأمنية الساهرة على أمن واستقرار الجبهة الداخلية لمصر، إلا أن رجال الداخلية البواسل كانت لهم أدوارهم الكبيرة في المواجهة الحاسمة والناجحة في التصدي بكل حسم وقوة للبعض من مافيا منعدمي الضمير ومحاولاتهم استغلال مواجهة الدولة المصرية وبجميع أجهزتها في تنفيذ التكليفات والقرارات المهمة التي اتخذتها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا، لاحتكار السلع ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا للثراء الفاحش على حساب المصريين.





وأضاف وكيل عربية النواب، إن ما حققه رجال وأبطال الداخلية من مواجهة مع أمثال هؤلاء، طمأن جميع المصريين أن هناك رجالا أقوياء يستخدمون ويطبقون القانون بكل حسم وقوة لكل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب المصري، متوجها بالتحية لكل قيادات وضباط وجنود وأفراد جهاز الشرطة.

وأسفرت جهود وزارة الدخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط عددًا من المخالفين لقرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.





ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 1816 شخصا مخالفا، و78 سيارة مخالفة، و51 دراجة نارية مخالفة، و32 مركبة "توك توك" مخالفة، و83 محل عام مخالف.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرار الحظر خلال المواعيد المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.