وكيل لاوتارو مارتينيز يكذب انتقاله لبرشلونة

نفى "بيتو ياكي" وكيل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، توصل موكله لإتفاق مع برشلونة، حول الانضمام للفريق الكتالوني في الصيف المقبل.





ويضع نادي برشلونة الأرجنتيني الدولي على رأس المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني في المستقبل.





وقال بيتو في تصريحات صحفية تناقلتها شبكة فوتبول إيطاليا: "يسعى ناديي ريال مدريد وبرشلونة لضم مارتينيز، لكنه لم يحدث شئ رسمي حتى الآن".





وتابع: "لم يتحدث معي لاوتارو بشأن صحة الشائعات، هو يعطي كامل تركيزه للإنتر حالياً.. تحدثنا مع الكثير حول مارتينيز، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك حتى الآن، لم يتم أي شئ رسمي".





وأتم: "لاوتارو مارتينيز ضمن أفضل مهاجمي العالم، حيث يتطور بشكل سريع، ونأمل أن ينال العرض الذي يستحقه".



