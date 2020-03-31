راندا البحيري تنعي وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
نعت الفنانة راندا البحيري، وفاة الدكتور أحمد اللواح، من خلال نشر مجموعة صور جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت راندا، على الصور قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون الدكتور أحمد اللواح توفي أول دكتور مصري بورسعيدي الأصل بوباء الكورونا لإختلاطه بأحد المرضي حين أخذ عينه منه وتوفي اليوم بمستشفي العزل بالإسماعيلية".

وأضافت:"ربنا يرحمك يارب برحمته الواسعة ويصبر اولادك واهلك ويشفي بنتك يارب ربنا يصبر قلوبكم. ربنا معانا يارب. ياريت اللي يشوف البوست يقراله الفاتحه ده اول يوم ليه في قبره".

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل الأخ الكبير"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنان محمد رجب وايتن عامر وهبة مجدي ومحمد عز.

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وفاة طبيب مصري بفيروس احمد اللواح

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