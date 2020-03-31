جوجل تقدم مجموعات بيانات شاملة عن فيروس كورونا للباحثين مجانًا

تتمثل إحدى الطرق التي يحاول العلماء والباحثون في فهمها وإيجاد حل لها لفيروس كورونا من خلال بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، ولتعزيز هذه الجهود، تقدم Google Cloud مجموعات بيانات مجانية للباحثين في إطار برنامج COVID-19 لمجموعة البيانات العامة.





كشفت الشركة الليلة الماضية عن مستودع قواعد البيانات المتعلقة بفيروس كورونا ، بما في ذلك قواعد البيانات من مركز جونز هوبكنز لعلوم وهندسة الأنظمة (JHU CSSE)، وبيانات الصحة العالمية من البنك الدولي، وبيانات OpenStreetMap.





ستحتوي جميع قواعد البيانات المجانية هذه على ملصق "COVID-19" للتمييز وسهولة الوصول؛ ستبقى متاحة مجانًا حتى 15 سبتمبر.





يمكن للباحثين أيضًا استخدام BigQuery ML لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لأبحاث COVID-19. BigQuery ML هي خدمة تقدمها Google وتمكّن المبرمجين من إنشاء وتنفيذ نماذج تعلُّم الآلة من خلال استعلامات SQL البسيطة في مستودع البيانات المستند إلى السحابة الإلكترونية للشركة.





دفع الوباء الحالي الباحثين والشركات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى العمل للمساعدة في ابتكار العلاجات. في الشهر الماضي ، قام عملاقي التكنولوجيا الصينية Baidu و Alibaba بفتح نماذج مختلفة من مصادر مختلفة لباحثي الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية الدراسات المتعلقة بالفيروسات التاجية.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترك معهد Allen Institute of AI مع العديد من المجموعات البحثية لتشكيل مجموعة بيانات CORD-19 المفتوحة، مما يجعل الآلاف من الأوراق البحثية والمقالات المتعلقة بالمرض متاحة مجانًا.



