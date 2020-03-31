جوجل تقدم مجموعات بيانات شاملة عن فيروس كورونا للباحثين مجانًا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
تتمثل إحدى الطرق التي يحاول العلماء والباحثون في فهمها وإيجاد حل لها لفيروس كورونا من خلال بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، ولتعزيز هذه الجهود، تقدم Google Cloud مجموعات بيانات مجانية للباحثين في إطار برنامج COVID-19 لمجموعة البيانات العامة.

كشفت الشركة الليلة الماضية عن مستودع قواعد البيانات المتعلقة بفيروس كورونا ، بما في ذلك قواعد البيانات من مركز جونز هوبكنز لعلوم وهندسة الأنظمة (JHU CSSE)، وبيانات الصحة العالمية من البنك الدولي، وبيانات OpenStreetMap.

ستحتوي جميع قواعد البيانات المجانية هذه على ملصق "COVID-19" للتمييز وسهولة الوصول؛ ستبقى متاحة مجانًا حتى 15 سبتمبر.

يمكن للباحثين أيضًا استخدام BigQuery ML لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لأبحاث COVID-19. BigQuery ML هي خدمة تقدمها Google وتمكّن المبرمجين من إنشاء وتنفيذ نماذج تعلُّم الآلة من خلال استعلامات SQL البسيطة في مستودع البيانات المستند إلى السحابة الإلكترونية للشركة.

دفع الوباء الحالي الباحثين والشركات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى العمل للمساعدة في ابتكار العلاجات. في الشهر الماضي ، قام عملاقي التكنولوجيا الصينية Baidu و Alibaba بفتح نماذج مختلفة من مصادر مختلفة لباحثي الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية الدراسات المتعلقة بالفيروسات التاجية. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترك معهد Allen Institute of AI مع العديد من المجموعات البحثية لتشكيل مجموعة بيانات CORD-19 المفتوحة، مما يجعل الآلاف من الأوراق البحثية والمقالات المتعلقة بالمرض متاحة مجانًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا جونز هوبكنز جوجل الصحة العالميه Google Cloud COVID-19 Alibaba

أخبار تهمك

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

سبب ظهور رائحة "الفل والياسمين".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

"دوري ذكاء".. أول دوري تقني رياضي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

التفاصيل الكاملة لفعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم بالصين

89 % من الرؤساء التنفيذيين السعوديين مهتمين بالذكاء الاصطناعي

"BEBA" تعقد مؤتمرها الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

بالذكاء الاصطناعي.. عمالقة التكنولوجيا يواجهون فيروس كورونا

قد تكون مسافرا مع مريض بكورونا.. هذا التطبيق يخبرك بإصابتك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

10:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية