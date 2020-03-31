عاجل.. وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت أوروبا، اليوم الثلاثاء، وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا لفتاة بلجيكية تبلغ من العمر 12 عامًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتصاعد الرعب العالمي جراء فيروس كورونا، مما أكبر العديد من الدول على  اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار الوباء، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وسجلت العديد من الدول عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

 

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