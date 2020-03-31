عاجل.. الأرصاد تُعلن موعد تخفيف الملابس





ونوه بأن هناك استمرار لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مع تقدم ساعات النهار، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وحافظات الوجه البحري معرضة للرياح المثيرة للأتربة اليوم نتيجة الرياح الجنوبية الغربية.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من الغد سنشهد هدوء في سرعات الرياح، والكتلة الهوائية تتغير نسبيًا وتنخفض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بعدم تخفيف الملابس إلا بعد شم النسيم، وأن يكون التخفيف قبل ذلك بشكل محدود مع متابعة النشرات الجوية باستمرار؛ لكون فصل الربيع يشهد تغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية.



تنبؤات الأرصاد بشأن طقس اليوم



وفي سياق آخر، تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك في بيان نشرته على موقعها الرسمي.



وإليكم حالة الطقس المتوقعة:





القاهرة الكبرى





طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



الوجه البحري





طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



السواحل الشمالية الغربية

طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



جنوب الصعيد

طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، القاهرة العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمي 21 درجة والصغرى 16 درجه، وسوهاج العظمي 33 درجة والصغرى 17 درجة.





قنا العظمي 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 11 درجات



حالة الموج



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلي 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: إننا نشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة، أمس واليوم.