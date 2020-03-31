شيرهان توجه رسالة شكر للأطباء

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

نشرت الفنان شريهان عبر خاصية القصص المصورة  بحسابها على "إنستجرام"، منشوراً وجهت فيه الشكر لكل من واجهوا وباء فيروس كورونا.


وقالت شيرهان في رسالتها: "تحية إلى كل شخص أثبت أنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمي الكارثي اللا إنساني.. تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة ومسؤولية وشرف".


وتابعت: "نحن جميعا نعيش حرباً وجودية مصيرية في مواجهة كورونا، وسامحوني كلنا كنا سبباً فيه ولا أستثني أحداً".                 

يشار إلى أن شريهان كانت قد أعلنت عن عودتها للفن بتقديم عدة عروض مسرحية، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته شركة العدل جروب المسئولة عن إنتاج المسرحيات، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.

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