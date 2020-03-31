إدراج طلاب المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد للتأمين الصحي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلن طه رجب، مدير المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديد، الموافقة وإقرار إدراج طلاب المعهد لمظلة التأمين الصحي بنظاميه " التأمين الصحي - التأمين ضد الحوادث". 

وأضاف رجب في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بالقرار، التي أصدره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رقم 1000 وبتاريخ 1832020.

يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشاملة هي نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

كما تشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

وتساهم المنظومة في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية، بالإضافة إلى أنها تهدف لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر. 

وتغطي منظومة التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة، بينما لا تغطي بعض الخدمات الطبية، منها التطعيم الدوري للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانًا.

ويشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل مشتركًا في النظام ومسددًا الاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ. 

وتتراوح نسبة اشتراك الفرد في القانون الجديد ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و3% من صاحب العمل شهريًا، فضلًا عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
إدراج طلاب المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد للتأمين الصحي
إدراج طلاب المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد للتأمين الصحي
إدراج طلاب المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد للتأمين الصحي
إدراج طلاب المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد للتأمين الصحي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظومة التأمين الصحي الشاملة بوابة الفجر المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديد الفجر السكك الحدية التأمين الصحي

أخبار تهمك

عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

سبب ظهور رائحة "الفل والياسمين".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"1.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة المشروع".. منظومة التأمين الصحي الشامل في عيون الوزراء

"سؤال وجواب".. كل ما تريد معرفته عن منظومة التأمين الصحي الشامل‎

تعليق والد أول مولودة في نظام التأمين الصحي الشامل على المنظومة الجديدة

"نظام تكافلي اجتماعي".. ماهي منظومة التأمين الصحي الشامل؟

الحكومة تنفي حرمان العاملين بالقطاع الخاص من "التأمين الصحي الشامل"

"فتح باب التسجيل في الأقصر والإسماعيلية".. آخر مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

10:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية