إدراج طلاب المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد للتأمين الصحي

أعلن طه رجب، مدير المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديد، الموافقة وإقرار إدراج طلاب المعهد لمظلة التأمين الصحي بنظاميه " التأمين الصحي - التأمين ضد الحوادث".





وأضاف رجب في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بالقرار، التي أصدره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رقم 1000 وبتاريخ 1832020.





يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشاملة هي نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.



