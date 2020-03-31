إدراج طلاب المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد للتأمين الصحي
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:02 م
كرستينا عياد
أعلن طه رجب، مدير المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديد، الموافقة وإقرار إدراج طلاب المعهد لمظلة التأمين الصحي بنظاميه " التأمين الصحي - التأمين ضد الحوادث".
وأضاف رجب في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بالقرار، التي أصدره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رقم 1000 وبتاريخ 1832020.
يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشاملة هي نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.
كما تشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
وتساهم المنظومة في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية، بالإضافة إلى أنها تهدف لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.
وتغطي منظومة التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة، بينما لا تغطي بعض الخدمات الطبية، منها التطعيم الدوري للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانًا.
ويشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل مشتركًا في النظام ومسددًا الاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.
وتتراوح نسبة اشتراك الفرد في القانون الجديد ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و3% من صاحب العمل شهريًا، فضلًا عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
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