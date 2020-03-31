الشامي: أنا ضد هبوط 5 أندية وأرحب بدورى المحترفين للقسم الثاني

أكد مصطفى الشامي أمين صندوق نادي بلدية المحلة والمشرف العام على الكرة على رفضه لهبوط خمس فرق من كل مجموعة لدورى القسم الثانى

وأوضح الشامي أن هذا أمر غير مقبول وأيضا لا يتقبله العقل حيث تضم كل مجموعه 12 فريقًا وليس من الطبيعى هبوط خمس فرق منها

وأضاف أنه مع هبوط فريقين على الأقل من كل مجموعة شريطة تطبيق دورى المحترفين وتشكيل لجنة من قبل أندية القسم الثانى لمشاركة اتحاد الكرة فى اتخاذ القرارات التى تساعد هذه الأندية.

وعبر أمين الصندوق عن استيائه الشديد من عدم حصول الأنديه على مستحقاتها المالية لدى الاتحاد منذ ثلاثه مواسم ، موضحًا أن ما تحصل عليه الأندية عبارة عن دعم لا يرقى لحجم الانفاق الذى تتكبده الأندية من الصفقات وعقود اللاعبين.