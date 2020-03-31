الداخلية تقدم يد العون لحالات انسانية أثناء حظر التجوال (صور)
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:05 م
هبة عبد الحفيظ
حرصت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، علي إلتماس العذر الإنساني للمواطنين، أثناء فتره حظر التجوال، والإسراع في تقديم المساعدة لمن يحتاجها منهم.
وقالت الوزارة، إنه تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، وجود سيارة مُعطلة بشارع العروبة بدائرة القسم فى وقت الحظر تستقلها أسرة وطلبوا مساعدتهم لنقل نجلهم- يظهر عليه علامات الإعياء الشديد، حيث أفاد والده بإبتلاع الطفل كمية من الكلور عن طريق الخطأ، وعلى الفور قامت خدمات التأمين بتوفير سيارة شرطة لنقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة للطفل.
كما تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة النزهة، وجود أحد الأشخاص وكريمته 14 عاما، فى وقت الحظر، وطلب المساعدة للوصول إلى المستشفى لإصابة كريمته بضيق فى التنفس وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة وإصطحابهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الإسعافات اللازمة للطفلة وتم إعادتهما لمنزلهما بعد التأكد من المستشفى من تحسن حالتها.
وخلال فترة الحظر تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قيام أحد الأشخاص، بحمل كريمته وبصحبته زوجته مُسرعين بالشارع، حيث تبين أن كريمته مصابة بكسر بالذراع الأيسر وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة وإصطحابهم للمستشفى وتقديم كافة سبل العلاج للطفلة وإعادتهم لمنزلهم.
وفى سياقٍ متصل وخلال فترة الحظر قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوفير سيارة شرطة لنقل إحدى السيدات لمنزلها بعد عودتها من القاهرة عقب إجرائها لعملية جراحية.
ومن جانبهم، تقدم المواطنون بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول، حرصًا على سلامة المواطنين وتجاوبهم مع الحالات الإنسانية، التى تعكس الإستراتيجية الأمنية الثابتة بمفهومها الأبعاد الإنسانية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، ولاسيما الإنسانية منها والتى تتطلب التدخل الأمنى السريع وتقديم المعاونة اللازمة.
وقالت الوزارة، إنه تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، وجود سيارة مُعطلة بشارع العروبة بدائرة القسم فى وقت الحظر تستقلها أسرة وطلبوا مساعدتهم لنقل نجلهم- يظهر عليه علامات الإعياء الشديد، حيث أفاد والده بإبتلاع الطفل كمية من الكلور عن طريق الخطأ، وعلى الفور قامت خدمات التأمين بتوفير سيارة شرطة لنقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة للطفل.
كما تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة النزهة، وجود أحد الأشخاص وكريمته 14 عاما، فى وقت الحظر، وطلب المساعدة للوصول إلى المستشفى لإصابة كريمته بضيق فى التنفس وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة وإصطحابهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الإسعافات اللازمة للطفلة وتم إعادتهما لمنزلهما بعد التأكد من المستشفى من تحسن حالتها.
وخلال فترة الحظر تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قيام أحد الأشخاص، بحمل كريمته وبصحبته زوجته مُسرعين بالشارع، حيث تبين أن كريمته مصابة بكسر بالذراع الأيسر وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة وإصطحابهم للمستشفى وتقديم كافة سبل العلاج للطفلة وإعادتهم لمنزلهم.
وفى سياقٍ متصل وخلال فترة الحظر قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوفير سيارة شرطة لنقل إحدى السيدات لمنزلها بعد عودتها من القاهرة عقب إجرائها لعملية جراحية.
ومن جانبهم، تقدم المواطنون بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول، حرصًا على سلامة المواطنين وتجاوبهم مع الحالات الإنسانية، التى تعكس الإستراتيجية الأمنية الثابتة بمفهومها الأبعاد الإنسانية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، ولاسيما الإنسانية منها والتى تتطلب التدخل الأمنى السريع وتقديم المعاونة اللازمة.
وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ قرار الحظر، وأكدت أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.
كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا