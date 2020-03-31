مي عمرو تشعل إنستجرام بإطلالة كلاسيكية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت مي عمرو، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بمجموعة صور منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي، خلال الصور مرتدية:"فستانًا طويلًا بأكمام طويلة باللون الاسود وقبعة كلاسيكية باللون الأسود واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت عمرو، على الصور قائلة:"بعد الظلام هناك دائمًا ياتي الضوء".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أجمل وجه بالكون كله" واضاف آخر"القمر يلمع من جديد كعادته"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر قوي".

يذكر أن آخر أعمال مي عمرو، مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنان أحمد السقا وو هبة مجدي وهادي الجيار

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