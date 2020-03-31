مي عمرو تشعل إنستجرام بإطلالة كلاسيكية



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أجمل وجه بالكون كله" واضاف آخر"القمر يلمع من جديد كعادته"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر قوي".



يذكر أن آخر أعمال مي عمرو، مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنان أحمد السقا وو هبة مجدي وهادي الجيار

خضعت مي عمرو، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بمجموعة صور منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت مي، خلال الصور مرتدية:"فستانًا طويلًا بأكمام طويلة باللون الاسود وقبعة كلاسيكية باللون الأسود واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".وعلقت عمرو، على الصور قائلة:"بعد الظلام هناك دائمًا ياتي الضوء".