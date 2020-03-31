ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 2898 والإصابات إلى 44606

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 2898 والإصابات إلى 44606.

وكانت السلطات الإيرانية، قد فرضت في وقت سابق، حظر التنقل بين المدن، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.



