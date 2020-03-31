ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 2898 والإصابات إلى 44606

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 2898 والإصابات إلى 44606.

 

وكانت السلطات الإيرانية، قد فرضت في وقت سابق، حظر التنقل بين المدن، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.


تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

 

ونشر هذا التقرير، في 12 نوفمبر 2015، وأفاد بأن علماء أمريكيين خلّقوا في المختبر نسخة هجينة من فيروس تاجي للخفافيش على علاقة بفيروس يسبب مرض "سارس"، أي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة.

 

وقالت المجلة الأمريكية: "قبل نحو 5 سنوات أن العلماء فحصوا فيروسا يسمى "SHC014"، عثر عليه في خفافيش حدوة الحصان بالصين".

 


أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

سبب ظهور رائحة "الفل والياسمين".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 9 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

10:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية