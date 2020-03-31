لمنع الازدحام.. التموين تعلن مواعيد صرف السلع التموينية خلال أبريل

تستمر وزارة التموين في تنفيذ عدد من الاجراءت الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي وصل عدد من أصيب به في محافظات الجمهورية إلى 656 حالة بحسب أخر احصائيات وزارة الصحة، ويتم تطبيق بعض هذه الاجراءات خلال أيام صرف المقررات التموينية لشهر أبريل والتى تبدأ غدا الأربعاء وذلك لمنع التكدس والازدحام لمنع انتشار العدوى.









تلقى علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة أكدت فيه أن شركتي الجملة (العامة / المصرية) قد قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر ابريل لكافة المنافذ التموينية على مستوي الجمهورية لما يقرب من ٣٥ ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية) تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من الغد وطوال شهر ابريل ٢٠٢٠ وذلك اعتباراً من الساعة ٧ صباحاً حتي ٧ مساءً.









وشدد "المصيلحي" على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من ٦٤ مليون مستفيد من منظومة التموين.









ووجه الوزير قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.









وأهاب "المصيلحي" السادة المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى العشرين من كل شهر.









ووجه "المصيلحي" كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.