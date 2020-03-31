لمنع الازدحام.. التموين تعلن مواعيد صرف السلع التموينية خلال أبريل

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
تستمر وزارة التموين في تنفيذ عدد من الاجراءت الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي وصل عدد من أصيب به في محافظات الجمهورية إلى 656 حالة بحسب أخر احصائيات وزارة الصحة، ويتم تطبيق بعض هذه الاجراءات خلال أيام صرف المقررات التموينية لشهر أبريل والتى تبدأ غدا الأربعاء وذلك لمنع التكدس والازدحام لمنع انتشار العدوى.


تلقى علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة أكدت فيه أن شركتي الجملة (العامة / المصرية) قد قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر ابريل لكافة المنافذ التموينية على مستوي الجمهورية لما يقرب من ٣٥ ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية) تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من الغد وطوال شهر ابريل ٢٠٢٠ وذلك اعتباراً من الساعة ٧ صباحاً حتي ٧ مساءً.


وشدد "المصيلحي" على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من ٦٤ مليون مستفيد من منظومة التموين.


ووجه الوزير قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع  للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.


وأهاب "المصيلحي" السادة المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى العشرين من كل شهر.


ووجه "المصيلحي" كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التموين مواعيد صرف السلع التموينية التموين اخبار التموين اليوم اخبار التموين الان اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 9 ساعات

سبب ظهور رائحة "الفل والياسمين".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التموين" تطالب المنافذ التموينية كافة بالإعلان عن قائمة أسعار السلع

عاجل.. التموين تقرر معاقبة البدالين في هذه الحالة

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفى 5 أشهر

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

التموين تبدأ صرف المقررات التموينية لشهر يناير

"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

10:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية