إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية صيف ٢٠٢١

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:14 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
الفجر الرياضي

أكد مصدر رفيع المستوي بوزارة الشباب والرياضة أن تأجيل إقامة الدورة الأوليمبية رقم ٣٢ التي كان محددا لها خلال الفترة من ٢٤ يوليو وحتي ٩ أغسطس المقبلين لمدة عام لتقام في صيف ٢٠٢١ سوف يترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام لتجري بعد إقامة الدورة الاوليمبية طبقا للقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذي حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب .

 

أضاف المصدر أن الانتخابات الأخيرة جرت عام ٢٠١٧ وكانت دورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات, علي أن تجري الأنتخابات بعد دورة طوكيو ٢٠٢٠ ولكن لظروف تأجيل الدورة الأوليمبية لمدة عام بسبب الإجراءات الاحترازية خشية انتشار فيروس كورونا وإقامتها صيف ٢٠٢١ أصبحت الانتخابات حتميا تجري بعد الدورة الأوليمبية علي أن تجرى الانتخابات بعد القادمة ٢٠٢٤ بعد انتهاء منافسات الدورة رقم٣٣ التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس , لتصبح دورة استثنائية .

 

قال المصدر إن الانتخابات سوف تجري هذا العام في اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة ورفع الأثقال لمدة عام طبقا للقانون والميثاق الأوليمبي بعد أن تم حلها وتعيين لجان مؤقتة لأقرب جمعية عمومية عادية للدعوي لإجراء الأنتخابات .

 

أما بالنسبة لانتخابات الأندية فقال المصدر إنها سوف تجري عام ٢٠٢١ , ولكن لو كان هناك ناديا تم.حل مجلس إدارته , وتم تعيين لجنة مؤقتة لادارته فسوف تجري انتخاباته لمدة عام حتي ٢٠٢١ ولكن في حالة انتهاء مدة مجلس ادارة نادي معين هذا العام ٢٠٢٠ فسوف تجري الانتخابات في جميع المناصب لمدة أربع سنوات نظرا لأن انتخابات الأندية غير مرتبطة بإقامة أو عدم إقامة الدورة الأوليمبية .

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