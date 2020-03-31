استمرت 7 سنوات.. تفاصيل قصة حب إيمي سمير غانم وحسن الرداد

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تحتفل اليوم الثلاثاء 31 مارس الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلادها ال33 ،وتنتمي إلى أسرة فنية حيث أن والدها الفنان سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها دنيا سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.



قدمت "غانم" عدد كبير من الأعمال الكوميدية وعرفت بأسلوبها الكوميدي الذي جذب الجمهور إليها،بدأت التمثيل عام 2005 حيث شاركت في مسلسل الرسوم المتحركة "عائلة أستاذ أمين" وكانت أبرز أعمالها دور "شريهان" في "نيللي وشريهان" مع شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم و"هبة" في مسلسل "هبة ورجل الغراب".



تزوجت الفنانة إيمي سمير غانم من الفنان حسن الرداد عام 2016، بعد صداقة جمعتهما لمدة 7 سنوات وظلو كل هذه السنوات ينفون خبر ارتباطهما وذالك بعد اشتراكهم معا في عدد كبير من الأعمال واكتشف المنتجون أن الثنائي يوجد بينهم كيمياء فنية بعد عملهم في فيلم "زنقة ستات" الذي حقق نجاحا كبيرا حيث أنه وصلت إيراداته إلى 18 مليون جنيه.



وبعد ذالك اشتركو في مسلسل "حق ميت"، ولوحظ إعجاب الجمهور به، واشتراكهم أيضا في إحدى الإعلانات،و ظهور الفنان حسن الرداد في مسلسل "نيللي وشريهان"، إلى أن نصل لآخر أعمالهم سويا وهو فيلم "عشان خارجين" مع محمود الليثي وبوسي وانتاج السبكي.



وظلو الثنائي ينفون خبر ارتباطهما وينكرون ذالك في جميع اللقاءات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي ويذكرون أن ما يجمعهم هي علاقة الصداقة فقط، إلا أن انكراهما لم يدم طويلا حيث أن والدها سمير غانم ظهر في إحدى اللقاءات التليفزيونية ولم يخجل من تمنيه أن يتقدم "الرداد" لخطبة ابنته.



وشهد شهر نوفمبر عام 2016 يوم زفاف إيمي سمير غانم وحسن الرداد في إحدى المنتجعات السياحية على ساحل البحرالأحمر وحضره عدد كبير من الفنانين وقام البعض بتهنئتهم أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





