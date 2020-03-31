استمرت 7 سنوات.. تفاصيل قصة حب إيمي سمير غانم وحسن الرداد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحتفل اليوم الثلاثاء 31 مارس الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلادها ال33 ،وتنتمي إلى أسرة فنية حيث أن والدها الفنان سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها دنيا سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.

قدمت "غانم" عدد كبير من الأعمال الكوميدية وعرفت بأسلوبها الكوميدي الذي جذب الجمهور إليها،بدأت التمثيل عام 2005 حيث شاركت في مسلسل الرسوم المتحركة "عائلة أستاذ أمين" وكانت أبرز أعمالها دور "شريهان" في "نيللي وشريهان" مع شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم و"هبة" في مسلسل "هبة ورجل الغراب".

تزوجت الفنانة إيمي سمير غانم من الفنان حسن الرداد عام 2016، بعد صداقة جمعتهما لمدة 7 سنوات وظلو كل هذه السنوات ينفون خبر ارتباطهما وذالك بعد اشتراكهم معا في عدد كبير من الأعمال واكتشف المنتجون أن الثنائي يوجد بينهم كيمياء فنية بعد عملهم في فيلم "زنقة ستات" الذي حقق نجاحا كبيرا حيث أنه وصلت إيراداته إلى 18 مليون جنيه.

وبعد ذالك اشتركو في مسلسل "حق ميت"، ولوحظ إعجاب الجمهور به، واشتراكهم أيضا في إحدى الإعلانات،و ظهور الفنان حسن الرداد في مسلسل "نيللي وشريهان"، إلى أن نصل لآخر أعمالهم سويا وهو فيلم "عشان خارجين" مع محمود الليثي وبوسي وانتاج السبكي.

وظلو الثنائي ينفون خبر ارتباطهما وينكرون ذالك في جميع اللقاءات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي ويذكرون أن ما يجمعهم هي علاقة الصداقة فقط، إلا أن انكراهما لم يدم طويلا حيث أن والدها سمير غانم ظهر في إحدى اللقاءات التليفزيونية ولم يخجل من تمنيه أن يتقدم "الرداد" لخطبة ابنته.

وشهد شهر نوفمبر عام 2016 يوم زفاف إيمي سمير غانم وحسن الرداد في إحدى المنتجعات السياحية على ساحل البحرالأحمر وحضره عدد كبير من الفنانين وقام البعض بتهنئتهم أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد ميلاد ايمي سمير غانم حسن الرداد ايمي سمير غانم أبرز أعماله

أخبار تهمك

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

سبب ظهور رائحة "الفل والياسمين".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. خبر سار لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعشق الكلاب وتنافس زوجها وشقيقتها في رمضان.. معلومات عن إيمي سمير غانم في عيد ميلادها

في عيد ميلاد حسن الرداد.. شكل مع إيمي سمير غانم ثنائيا كوميديا واختار الانفصال فنيا في رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

12:16 ص

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

10:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية