سامسونج تعلن عن توقف إنتاج شاشات الـ LCD بحلول نهاية عام 2020





أعلنت Samsung Display، وهى وحدة فرعية لشركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة، أنها ستتوقف عن تصنيع جميع شاشات الـ LCD في كوريا الجنوبية والصين بنهاية هذا العام .





يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة LG Display المنافسة لسامسونج في وقت سابق من هذا العام أنها ستوقف أيضًا إنتاجها المحلي من لوحات تلفزيون LCD بحلول نهاية هذا العام.





قد يكون السبب الأكثر احتمالاً للتوقف هو تضاؤل الطلب على شاشات LCD، حيث إن سامسونج قد علقت في أكتوبر من العام الماضي، واحدة من اثنين من خطوط إنتاج الـ LCD بسبب انخفاض الطلب وتراكم الوحدات المصنعة غير المباعة.





وقالت الشركة في بيان: "سنقوم بتوريد شاشات الكريستال السائل المطلوبة لعملائنا بحلول نهاية هذا العام دون أي مشاكل".





وتدير الشركة مصنعين في كوريا الجنوبية والصين، وتركز كل من المصانع الصينية فقط على إنتاج لوحات LCD. وللمضي قدمًا، تخطط سامسونج للاستثمار في أحد مصانع كوريا الجنوبية لتحويلها إلى منشأة إنتاج واسعة لشاشات النقاط الكمية، ومستقبل المصانع الثلاثة الأخرى غامض في هذه المرحلة.



