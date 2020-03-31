قبيل إعلان جدول الامتحانات التجريبية.. هكذا يؤدي طلاب أولى ثانوي الاختبارات

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:27 م
الطلاب
الطلاب
أحمد القاسم
يترقب طلاب الصف الأول الثانوي، جدول امتحانات التجريبي، خلال الأسبوع الجاري، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

ومن ناحيته كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال: إن الوزارة سوف تعلن اليوم الثلاثاء، جدول الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأوضح أن هذه الامتحانات التجريبية سيؤديها الطلاب من المنزل على التابلت بنظام الكتاب المفتوح.

وفيما يلي توضح بوابة "الفجر" طريقة اختبارات الطلاب التي ستعتمد عليها الوزارة لتأدية الطلبة تلك الاختبارات في ظل الإجراءت الاستثنائية التي تتخذها الدولة في ظل مواجهتها لفيروس كورونا الذي ظهر في عدة محافظات مختلفة:

- يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت من المنزل.

- وسيكون هذا الامتحان فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.

- الاختبارات التدريبية المقرر عقدها فى إبريل ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام وفقا للمناهج التى تم تحديدها من قبل الوزارة بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

- وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وسيتم إرسال نتيجة الامتحان للطلاب على التابلت.

- الامتحانات ستكون متاحة للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت فى الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

الجدير بالذكر أن هذا الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، ونتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

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