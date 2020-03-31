لمنع التكدس.. التضامن: فتح المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات



وأوضح "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه تم التواصل مع وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والمحليات وعدد من المحافظات لفتح المدارس ومراكز الشباب وخاصة الملاصقة لمكاتب البريد لصرف المعاشات، لمنع التكدس، وحتى يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاش بشكل آمن مع مراعاة ترك مسافة مناسبة، وأن يمتد الطابور بما يسمح بترك مسافة بين كل مواطن وأخر.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن وزيرة التضامن قررت صرف المعاشات لأصحاب البطاقات المتوقفة للتنشيط في إبريل ومايو ويونيو، مشيرًا إلى أنه متاح صرف المعاشات من ماكينات الـ ATM.



غدا.. بدء صرف معاشات شهر أبريل



وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بأن غدًا الأربعاء هو أول يوم في صرف المعاشات المستحقة عن شهر إبريل، وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف



وأكدت القباج، أنه منعًا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل علي ان يتم تحويل المعاشات المحولة علي حسابات في البنوك من غدا الاول من ابريل لافته إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت الموافق " ( 1،2،4) من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الاحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل.



أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و٩ أبريل، مشيرة إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة



وأوضحت القباج، أن هذه الخطة تم وضعها بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأنه جارى التنسيق مع عدد من الوزارت منها التربية والتعليم والشباب الرياضة والتنمية المحلية وهيئة البريد المصرى لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقه لمكاتب البريد في القرى والمراكز علي مستوى المحافظات في تنظيم الاعداد الكبيره واتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات.



وأضافت القباج، انه تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا، لافتة إلى أنه تم مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، مع توفير ماكينات صرف آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.



ناشد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين بالالتزام بما تم الإعلان عنه على مدار الأيام الماضية فيما يتعلق بالفئات التي سيتم صرف المعاشات لها من مكاتب البريد أو منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أن من يتقاضون معاش 1000 جنيه فيما أقل سيتم بدء الصرف لهم بداية من الغد ولمدة 3 أيام، يليهم من يتقاضون معاشات أقل من 2000 جنيه ولمدة 3 أيام، ثم من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، مع ملاحظة أن جميع أصحاب المعاشات التي يتم تحويل معاشاتهم على حسابهم في البنوك، سيتم تحويلها اعتبارًا من الغد.