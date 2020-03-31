كواليس أزمة الـ8 ملايين بين أحمد فتحي والأهلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:35 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أخر مستجدات ملف تجديد أحمد فتحي مدافع الفريق الأحمر، بعد طلب اللاعب الحصول على مهلة ٤٨ ساعة قبل إعلان موقفه النهائي سواء بالتجديد للأهلي أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، عقب الجلسة التي جمعته مع لجنة التخطيط أمس.

 

وقال المصدر  :"لا مفاوضات جديدة مع أحمد فتحي الكرة في ملعبه حاليا.. التفاوض الرسمي انتهى أمس، عرضنا عليه التجديد لمدة موسمين ويتقاضى 11 مليون في الموسم الواحد مع إعفائه من نسبة المشاركة ومنحه شارة القيادة".

 

وتابع: "أحمد فتحي الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الأمر الذي لاقى رفضًا تامًا من مجلس الإدارة".

 

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