آبل تطلق إصدارًا تجريبيًا من برنامج ProRes Raw لنظام التشغيل Windows

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر

أطلقت شركة آبل - Apple، اليوم، إصدارًا تجريبيًا من ProRes Raw لنظام التشغيل Windows والذي يوفر التوافق مع العديد من تطبيقات Adobe على النظام الأساسي لـ Microsoft.

وتقول آبل Apple أن برنامج ProRes Raw الخاصة بها، يوفر مزيجًا لا مثيل له من أداء التحرير في الوقت الفعلي متعدد الحزم والحفاظ على جودة الصورة بشكل مثير للإعجاب، ويعتمد ProRes RAW على نفس المبادئ والتكنولوجيا الأساسية مثل برامج ترميز Apple ProRes الحالية، وهو مثالي لإنشاء محتوى النطاق الديناميكي العالي (HDR) في Final Cut Pro X و Motion و Compressor.

يتيح برنامج ProRes Raw تشغيل ملفات الفيديو ProRes RAW و ProRes RAW HQ في التطبيقات المتوافقة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 و64 بت.

التطبيقات المتوافقة برنامج ProRes Raw: 
Adobe After Effects (الإصدار التجريبي) 
Adobe Media Encocder (الإصدار التجريبي)
Adobe Premiere (الإصدار التجريبي)
Adobe Premiere Rush (الإصدار التجريبي)

البرنامج عبارة عن ملف صغير بحجم يزيد قليلاً عن 700 كيلوبايت، يمكنك الحصول عليه هنــــــــــا إذا كنت ترغب في الانضمام إلى الإصدار التجريبي.

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ملفات الفيديو شركة آبل Windows 10 ProRes Raw Apple ProRes Apple

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