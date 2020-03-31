"سيتي ايدج" تشارك بـ 10 مليون جنيه مساهمة لصندوق تحيا مصر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا في مصر وارتفاع عدد الحالات إلى 656 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير الرعاية الصحية الكافية للمرضي وتلافي التداعيات السيئة لهذه الجائحة على الاقتصاد، مما دفع بعض شركات القطاع الخاص للمشاركة في هذه إجرءات الحد من تداعيات اليروس ومساعدة بلادهمز


أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، المطور الوطني المصري، عن مشاركتها بمبلغ 10 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المُستجد، والذي يضرب العالم حاليا، وتتصدى له الدولة والحكومة المصرية بكل صرامة واحترافية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.


وصرح اشرف سالمان، رئيس مجلس الإدارة شركة سيتى إيدج " تأتي مساهمة سيتي ايدج لصندوق تحيا مصر في إطار إيمانها الشديد بضرورة التكاتف مع المجتمع المصري شعبًا وحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والذي تحتاج مواجهته والحد من انتشاره لتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي".


وأضاف "علينا جميعًا أن نقف صفًا واحد متماسكًا أمام الخطر الذي يمكن أن يصيب بلادنا نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وما يمكن أن ينتج عنه من تأثيرات على كافة نواحي الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية، وإيمانًا من شركة سيتي ايدج بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في هذا الصدد، أفقد قرر مجلس إدارة الشركة المشاركة مع الدولة المصرية في جهودها الحثيثة للحد من انتشار هذا الفيروس".


من جانبه أكد تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أهمية المشاركة وقت الأزمات مشيدا بدور العديد من رجال الأعمال والشركات والشخصيات العامة والفنانين في دعم جهود الصندوق وانعكس ذلك ايجابيا على حجم المشاركات في الصندوق سواء بالتبرعات النقدية أو العينية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة من القطاع المصرفي برعاية البنك المركزي المصري باعتبار القطاع المصرفي شريكا استراتيجيا في مختلف انشطة الصندوق منذ تأسيسه.


واشار الي ان الصندوق يعمل كمظلة للعمل المجتمعي من خلال التنسيق وتوحيد الجهود مع مختلف الجمعيات ومؤسسات المسئولية المجتمعية، وذلك لعدم تضارب الجهود وترشيد الموارد المتاحة للوصول إلى الأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية.

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