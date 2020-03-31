إبنة السفير 15.. أحداث الحلقة الأخيرة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
إبنة السفير 15.. أحداث الحلقة الأخيرة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

يشهد مسلسل إبنة السفير أحداث مثيرة وخاصة في الحلقة الأخيرة الـ15، وازاد البحث من جانب عشاق أحداث مسلسل إبنة السفير لمعرفة تفاصيل الحلقة الـ15 والأخيرة.

ويتم بث إبنة السفير 15 على قناة star tv ومترجمة كذلك على المواقع التى تعمل على ترجمة المسلسلات التركية، ولكن عشق المسلسل انتدهوا من كونها الحلقة الأخيرة التي سيتم عرضها.

يترقب عشاق وجماهير المسلسل التركي الشهير إبنة السفير عرض الحلقة 15 والأخيرة، ومن المنتظر أن يعود الينا من جديد مسلسل إبنة السفير في شهر سبتمبر المقبل.

ويتمتع إبنة السفير بشهرة عامة بصفة عامة حول العالم لتمتعه بنسبة من المشاهدات تجاوزت 12 مليون مشاهد تركي حتى الآن وملايين من المشاهدات حول العالم.

إبنة السفير 15 مليئة بالأحداث والتفاصيل المثيرة حيث يوجد بها مشهد اعتراف سنجار بحمل منكشة لنارة التي لا تتقبل الامر ويدفعها الصدمة باغلاق الباب في وجه سنجار، وسيتم عرض في الحلقة التفاصيل الاخيرة.

وعبر هذا التردد يمكن لعشاق مسلسل إبنة السفير متابعة الحلقة الـ15 والأخيرة، عند تمام الثامنة مساء حسب توقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة حسب توقيت القاهرة.
القمر الصناعي:- نايل سات
التردد:- 10922
الاستقطاب:- عمودي
الترميز:- 27500

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