يوفنتوس يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء عن موافق نادي يوفنتوس على رحيل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين،خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا لصحيفة توتو سبورت، أن النجم الارجنتيني يقترب من الرحيل عن فريق السيدة العجوز، خاصة بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الأرجنتيني مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.





ومن جانب اخر يطمح يوفنتوس في ضم مهاجم تحت 30 عاماً، ويعتبر غابريل خيسوس الأقرب لخلافة هيجواين في هجوم "السيدة العجوز".





يمتد عقد هيجواين مع يوفنتوس حتى عام 2021، ويتقاضى راتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو، ولكن مع الأداء الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، أصبح أمر تجديد عقد اللاعب صعباً للغاية في الوقت الحالي.





وشارك هيجواين في 34 مباراة في جميع المنافسات هذا الموسم مع يوفنتوس، ولم يتمكن سوى من تسجيل 8 أهداف فقط مع الفريق.