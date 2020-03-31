عاجل.. وفاة أول رئيس دولة سابق بفيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، بوفاة جاك يواكيم الرئيس السابق لدولة الكونغو، جراء إصابته بفيروس كورونا.

                      

والجدير بالذكر، جاك يواكيم، تولى رئاسة الكونغو بعد اغتيال الرئيس الأسبق ماريان نجوابي في الفترة 1977 حتى 1979.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

 

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