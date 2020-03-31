وزير النقل يشهد وصول 20 جرار سكة حديد جديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية بعدد 20 جرار سكة حديد جديدة، في ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة (GE Transportation wabtec).

وشاهد الوزير عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات، بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.





وتم وضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء، تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.



وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم على وصول الدفعة الثانية من هذه الصفقة المهمة، مؤكدًا الدور الكبير لفخامة الرئيس في نهو هذه الصفقة مع جنرال إليكتريك وإصراره الكبير على إنفاذها.





وأضاف أن وصول الدفعة الثانية من الجرارات يعتبر استكمالا لمراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي ابرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.





وأشار إلى أن الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 30 جرارا، هي أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 11 سنة.



ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.





وأوضح أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد، بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة. ونوه بأن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني 602.05 مليون دولار، وأن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارا جديدا، تم توريد منهم 30 جرارات كدفعة أولى، وسوف يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.





واختتم بأن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية.

