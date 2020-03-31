سقوط مدير شركة ينصب على الراغبين فى السفر للعمل بالخارج

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:25 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
"أنا أقدر أوفر لكم فرص عمل في أكبر الفنادق والشركات الخاصة" بهذه الكلمات بدأ مدير شركة اعترافاته خلال تحقيقات النيابة العامة بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على الشباب مستغلا ظروفهم المادية وبحثهم الدائم عن عمل.

وكشفت تحقيقات عين شمس الجزئية أن المتهم يدعى سعيد.م 45 سنة ويمتلك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدائرة القسم، وزعمه بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب برواتب مجزية.

وأدلى الضحايا باعترافات تفصيلية أمام النيابة أن المتهم قام بترويج اعلانات عن الشركة لايجاد فرص عمل عن طريق "الفيس بوك"، واضافوا انهم قاموا بالاتصال به على الفور والذهاب اليه وطلب منهم ملئ استمارة ببيانتهم الشخصية وطلب منهم أوراق السيرة الذاتية بهم وشهادة تخرجهم، وقالوا انهم بعد ملئ البيانات طلب المتهم منهم مبلغ مالى قدره 7000 الاف جنيه بزعم قدرته على توفير فرصة عمل باحدى كلا المكانين فنادق أو شركات خاصة، وبالفعل ذهبوا اليه فى المرة التالية وقاموا بدفع المبلغ وحدد معاهم المتهم خلال أسبوع بالاتصال بهم ولكن لم يوفى بوعده ولم يقم بالاتصال بهم وقاموا بالذهاب اليه وتفاجئوا بان الشركة مغلقة وهاتفه الشخصى أيضا فقاموا على الفور بالتوجه الى قسم الشرطة لعمل محضر ضده.

البداية تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة شركة غير مرخصة لتوفير فرص عمل للشباب.

وباعداد الأكمنة اللازمة والاجراءات تم ضبطه والقاء القبض عليه وبمواجهته بالواقعة المنسوبة اليه وأقر بها وأنه قام بالنصب على 28 مواطنا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيفهم في مدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل البلاد.

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