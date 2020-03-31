تقرير.. الدوري السعودي يقرر خفض رواتب اللاعبين والمدربين بسبب الكورونا

كشف تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتجهون إلى تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بعد الاتفاق معهم.





أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن هذه الخطوة تأتي رغبة من الأندية في تجاوز الأعباء المالية التي تقع على عاتقها، خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية في السعودية، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.





وقال رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، معيض الشهري: "من المتوقع أن يبادر اللاعبون السعوديون والأجانب في الأندية إلى تخفيض الرواتب، خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية".





وأضاف الشهري في تصريحات خاصة لصحيفة الرياضية: "مبادرة اللاعبين ستساهم في تقليل أثار الأزمة المالية في جميع الأندية، خاصة أن كثيراً من نجوم كرة القدم العالمية بادروا بتخفيض رواتبهم، دعماً لأنديتهم في الأزمة التي تمر بها".





وأكد الشهري أنهم في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيشمل جميع الاتحادات في العالم، مشيراً إلى أحقية "فيفا" في مناقشة واتخاذ مثل هذه القرارات وفقاً للمادة 27 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي نصت على أن حالات القوة القاهرة يبت فيها مجلس إدارة "فيفا" وتكون قراراته نهائية، كون فيروس كورونا قوة قاهرة.





ورحب رئيس لجنة الاحتراف بأي اتفاق بين الأندية واللاعبين على نسبة تخفيض الرواتب، مؤكداً أن اللاعبين لن يتخلوا عن الوقوف مع أنديتهم.