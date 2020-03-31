محافظ دمياط: نطبق قرار إغلاق الشواطئ بحزم
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:28 م
رقية جمال
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط: إن الجمعة الماضية شهدت زحاما شديدا من المواطنين على لسان رأس البر، وبعدها أصدرت قرار بإغلاق اللسان وجميع الشواطئ.
وأضافت أنه يتم تطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع مديرية الأمن، مشددة على أن الحكومة تقوم بدور كبير لمواجهة انتشار فيروس كورونا على المواطنين أن يتحملوا المسئولية، وأن بعض أهالي المحافظين ملتزمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت منال عوض، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال أول أيام الحظر فقط تم ضبط عدد من المواطنين خالفوا قرار حظر التجوال، وبعدها انتظم المواطنين.
وأشارت إلى أن المحافظة لديها مخزون سلعي يكفي حتى 3 أشهر وليس هناك أي مشكلة نهائيًا.
وأكدت محافظ دمياط، أنه يوجد مستشفى للعزل في رأس البر، ولكن حتى الآن لم يتم وضع أي مصابين بفيروس كورونا بها، والحالات المصابة بالمحافظة يتم نقلها لمستشفى الاسماعيلية أو مستشفى العجمي بالإسكندرية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، منوهة بأنه هناك 9 حالات تعافوا من فيروس كورونا بالمحافظة.
واستكملت أن هناك حجر صحي بميناء دمياط، وهناك لجنة تقصي ورصد لأخذ معلومات أي شخص يصل للميناء، ومتابعته، وأنه لجنة الترصد بوزارة الصحة تقوم بفحص وترصد المخالطين لأي حالة مصابة بالمحافظة.
تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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