محافظ دمياط: نطبق قرار إغلاق الشواطئ بحزم

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط: إن الجمعة الماضية شهدت زحاما شديدا من المواطنين على لسان رأس البر، وبعدها أصدرت قرار بإغلاق اللسان وجميع الشواطئ.

وأضافت أنه يتم تطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع مديرية الأمن، مشددة على أن الحكومة تقوم بدور كبير لمواجهة انتشار فيروس كورونا على المواطنين أن يتحملوا المسئولية، وأن بعض أهالي المحافظين ملتزمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت منال عوض، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال أول أيام الحظر فقط تم ضبط عدد من المواطنين خالفوا قرار حظر التجوال، وبعدها انتظم المواطنين.



