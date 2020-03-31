انتظام عملية تسليم شرائح الـ"تابلت" لطلاب أولى ثانوى بقنا
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:28 م
بسام عبدالحميد
أكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، انتظام عملية تسليم شرائح الـ"تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوى بالإدارات التعليمية التسعة.
وجاء ذلك خلال متابعته لتسليم شرائح الإنترنت، المقدمة من الشركة المصرية للاتصلات "We" لطلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بقنا؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال عملية التسليم، كوجود أماكن انتظار جيدة التهوية والحفاظ على مسافة آمنة بين أولياء الأمور.
ورافق نائب المحافظ في جولته، الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس أشرف أبو طالب، مدير مبيعات قطاعىّ وسط وجنوب الصعيد بشركة We.
وأوضح الدكتور حازم عمر، أن عدد الشرائح المقرر توزيعها لطلاب الصف الأول الثانوى بقنا بلغ 13 ألفا و102 طالب تم توزيع الشرائح لعدد 7115 طالبا حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من تسليم الشرائح كافة، نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد أن عملية توزيع الشرائح بكافة المدارس المحددة، تسير بشكل منتظم من دون ازدحام، حيث تم زيادة عدد مندوبي الشركة بالمدارس، وتم دعمهم بعدد من العاملين بالتربية والتعليم وشباب جمعية الهلال الأحمر المصري للمساهمة في تنظيم انتظار ودخول وخروج أولياء الأمور، وتيسير إجراءات تسجيل البيانات واستلام الشرائح.
من ناحيته ذكر الدكتور صبري خالد، أنه تم التنسيق مع فرع الشركة المصرية للاتصالات لتوزيع شرائح الإنترت للطلاب من خلال 9 مدارس في مدن المحافظة هي: (أبوتشت الثانوية العسكرية والشهيد وسام منصور الثانوية بفرشوط ونجع حمادي الثانوية بنين والسادات الإعدادية بدشنا والشهيد حسنى عبادي الثانوية بالوقف والسيدة زينب الثانوية بنات بقنا وقفط الثانوية المشتركة وقوص الثانوية العسكرية ونقادة الثانوية بنات).
وأوضح أن ذلك تفاديا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن المدارس التي تم تجهيزها سوف تبدأ أعمالها من اليوم 31 مارس؛ لتلافي أية أخطاء أو معوقات قد تظهر قبل صرف المعاشات المقرر لها الأول من شهر أبريل.
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وأشار إلى أنه تم مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.
ولفت محافظ الجيزة، إلى أن القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها من جانب المحافظة وانطلاقا من الدور الحيوي والمهم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونوه بان القررار جاء في إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة والبريد المصري والتأمينات لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدداً من المدارس بالمحافظة وتحديداً بعض المدارس التي تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تعقيم وتجهيز المدارس التي تم اختيارهم إضافة إلى تجهيز تلك المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفة مؤمنة لموظفي البريد لمباشرة أعمالهم.
ومن ناحيته، أشار خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية، بالتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير داخل هذه المنافذ ومراعاة عدم التكدس والازدحام، حفاظا على سلامتهم.
تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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