مقترح برلماني بحظر تصدير السلع الغذائية والأدوية

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، بإصدار قرار حكومي بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، مؤقتًا لمدة شهرين.





وقال أبو طالب في مقترحه اليوم الثلاثاء: إن المقترح يتماشى مع حجم انتشار أزمة "كورونا"، حيث أن وقف التصدير يؤدي إلى توفير المعروض من السلع ويتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة في توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين.





وأضاف أن القرار سيقضي على فكرة التخزين، ويعد ضمن حزمة الاجراءات التي تتخذها الدولة، وتداعيات فيروس كورونا وتأمين وجود السلع بشكل متوافر، ناهيك عن الموسم الاستهلاكي لشهر رمضان، كما سيساهم في عدم حدوث أي فجوة مستقبلًا داخل الأسواق المصرية.